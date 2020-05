JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 11.-17. mai: jääkapi põhjapuhastuse toidud 

Viimane aeg on sügavkülmikus ette võtta suurpuhastus, et uueks hooajaks kapp taas tühjaks saada. Külmiku põhja jäänud sügisel varutud loodusannid koos värskete kevadsaadustega pakuvad põnevaid ideid, mida köögis ellu viia. Ja muidugi ei tohi ära unustada rabarberit, millest just praegusel ajal nii vanu tuttavaid kui ka uusi ja huvitavaid toite valmistada saab.