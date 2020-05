VIIRUS TAPAB KA BUFFET’I? Kas sina julgeksid praegu Rootsi lauas endale süüa võtta? 

Buffet ehk meie mõistes Rootsi laud, mille juured on peidus ülemerenaabrite võõrustamiskommetes ja laiem menu Las Vegase mängupõrgute restoranides, ei kavatsegi koroonakriisile alla anda. Isegi kui esialgu tuleb selvelauast loobuda.

Mis saab selverestoranidest? Maailma kulinaariaväljaanded on ühel nõul, et siin on ees suured muutused, sest buffet´i suurim oht on ristsaaste võimalus. Kui igaüks saab endale ise süüa tõsta, tekitab see nakkusohtliku olukorra, kuna viirusetekitajad saavad levida alates kulbivartest lõpetades järjekorras seisvate inimeste kaudu. Vähemalt esialgu on pea kõikjal maailmas buffet´id kinni - ka Eestis.

Üks meie piirkonna Rootsi laua sünonüüme on laevafirma Tallink, kelle buffet' on paljude jaoks lahutamatu osa Rootsi või Soome kruiisist. Praegu on kruiisid küll paremaid aegu ootamas ja paraku koos sellega ka nende kuulus Rootsi laud.