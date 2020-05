Toiduuudised Ärge kartke shiitake-seeni, nad sobivad igasse rooga! Kristina Efert, ajakiri Tiiu , täna, 14:27 Jaga: M

Shiitake Foto: Tiit Efert

Shiitake on maailmas üks enam kasvatatud seeni. Kui läänes on esikohal šampinjon, siis idamaades on number üks shiitake-seen. Algupäraselt on shiitake ainsa seenena olnud ka shushi komponent.