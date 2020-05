ÕL VIDEO | Veebiköögitsirkus ehk Kuidas ma kihutasin mugavustsoonist otse kulinaariakosmosesse 

Kas on võimalik vaid veebikoolitust vaadates kokata nii profilt, et suudad emale pakkuda restoraniväärilist õhtusööki? Õhtulehe ajakirjanik katsetas niimoodi enda jaoks uute roogade valmistamist, mis olid mugavustsoonist kaugel väljas. Selgus, et teooria ja praktika on natuke erinevatelt planeetidelt.

Teoorias on kõik lihtne: valin meeldiva menüü, tellin koju karbi vastavate toiduainetega, panen mängima Toiduakadeemia tehtud 20minutilise videokoolituse ning samal ajal lasen kätel käia – ja imeline restoraniroog mulle ja emale ongi valmis!

Praktikas jääb mul käsi puudu! Selle ajaga, kui Toiduakadeemia peakokk, julgustavalt naeratav Aleksander Ugur on lõikunud parajateks juppideks kõik köögivilja-julienne’i koostisosad, olen mina jõudnud… otsida vajalikud vahendid ja koorida ühe sibula. Panen video pausile ja teen, mis võin, et järele jõuda.