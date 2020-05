TÕHUS AMPS! Hapukapsa-grillvorstipirukas 

Hapukapsa-grillvorstipirukas Foto: Jaan Heinmaa

Kui tavaks on süüa hapukapsast talvel ja grillvorste suvel, siis selles pirukas saavad need kaks kokku mis tahes ajal. Kasuta siin peenemalt riivitud kapsast ja tugevamalt maitsestatud vorste, seda õnnestunum on tulemus.