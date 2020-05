Retseptid HITIHOIATUS! Tagurpidi rabarberikisselli kook maasikatega, mida suisa peab tegema! Tiina Lebane , täna, 11:55 Jaga: M

Üks on kindel – kevadel peab rabarberikooki saama! Selle koogi võid valmis teha kasvõi 3–4 päeva varem, sest küpsisepõhi, mis muidu vettima hakkaks, on siin hoopis üleval ja satub põhjaks alles siis, kui koogi serveerimiseks hopsti! vormist välja kummutad. Küpsisekihi kardemoninüansile annab lisa ka veidike kardemoni rabarberikissellis ja see sobib sinna tõesti hästi!