Taimetoidu retseptid MÕNUS REEDE | Maisikrõpsud, rebitud liha ja maisi-avokaadosalsa Tiina Lebane , täna, 07:45 Jaga: M

Foto: Jaan Heinmaa

Mehhiko maitsed võivad õige lihtsalt kätte tulla! Maisikrõpsud vali näiteks tšilli või BBQ-maitselised, et roale rohkem maitset anda. Rebitud liha asemel võid kasutada ka eelküpsetatud ribisid, eriti hästi sobivad ikka need BBQ-maitselised. Ja õigele Mehhiko lainele satud maisi-avokaadosalsaga, milles on tunda nii tšillit, sibulat kui ka värsket koriandrit.