PEAKOKA ANKEET | Sahvri Resto ja Siilisahvri chef’i Reimo Hannilo vinge ja lihtne vürtsikas veisekotlet juustukattega 

Sahvri Resto ja Siilisahvri peakoka Reimo Hannilo jaoks on teekond kulinaaria juurde olnud veres. Kolme lapse isa peetakse eriti vingeks grillimeistriks, kes on käinud oma oskusi ka koolinoortele edasi andmas.

Miks sa armastad süüa teha?

1987 aasta suvevaheajal läksin ma päris pisikesena maale vanaema juurde. Kuna vanaema oli töölissööklas kokk, siis pidin esimese asjana sinna minema. Sisse minnes oli pidin end kikivarvule upitama, et müüja näeks mind teenindusluugist. Upitamiseks läks natuke aega, enne kui kokad mind ära tundsid ja hõikasid: „Maie, sinu poiss tuli“! Minu jaoks tähendas see, et järgmine hetk oli mul nina ees maasika-mannavahu taldrik ja kogu personal jooksis kallistama.

Ega seal ainult poputamine polnud – arvan, et just seal õppisin kartuleid koorima.