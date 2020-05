KRIISIKÖÖGI VÄLJAKUTSE | Hommikusöök New Yorgi moodi ehk Kuidas ma esimest korda bagel'eid tegin 

Ärkasin ühel hommikul mõttega, et täna võiks olla just see päev, mis algab ühe eriti rammusa einega. Pähe turgatasid lemmikud bagel'id korraliku toorjuustukihi, avokaadoviilude ja suitsulõhega. Lootes kolme nupuvajutusega see hõrgutis kulleriga koju tellida, avastasin, et need ainsad kaks kohta, mis Tallinnas seda luksust pakuvad, olid parasjagu suletud. Aga mis oleks kui ... teeks ise?