EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kevadised turgutusjoogid, kui isolatsioon muserdab 

Kõik puuviljad ja üridid on võrratud teetaimed. Kui kasutad mahedaid vilju, pane koos koortega, on mahl ja tee ka hoopis paremad. Kindlasti tasub valida mahedad sidrunid. Pildil on minu hommikuse tervishoti jääkidest valmistatud tee: kurkumi juur, ingveri juur ja terve koorega sidrun. Täiesti jäägivaba kokandus. Head katsetamist!

Selles on ekstra kogus C-vitamiini, mis toimib tõelise kevadise toonikuna. See mahl soodustab seedetegevust ja aitab väljutada jääke. Karulauk on ka tugeva antibakteriaalse ja põletikuvastase toimega, lisaks on ta hea abimees organismis vohava pärmseene taltsutamiseks.