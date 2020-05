Kuidas teha grillipeost tõeline elamus? BBQ-kaste võib olla salajane võti! 

Oota, kuni söed saavutavad õige temperatuuri.

Kui tekib plaan grillida, siis alusta esimese asjana grilli süütamisega. Nii on sul piisavalt aega toit ette valmistada ja maitsestada. Selleks ajaks, kui nende toimetustega on kõik ühel pool, on arvatavasti söed grillil saavutanud õige kuumuse.

Arvesta, et grillimiseks vajaliku kuumuse saavutamiseks kulub sütel vähemalt 20 minutit. Jäta grillrest peale. Kui süsi on halli tuhaga kaetud ning kuumus nii kõrge, et üle paari sekundi kätt süte kohal hoida ei saa, on aeg grillida!

Mis vahe on aga otsekuumusega ja ringkuumusega grillimisel? Kui otsekuumusega grillimise puhul asetatakse liha või juurviljad otse süte kohale ja neid grillitakse lühemat aega (sobilik väiksematele kalafileedele ja liha- või juurviljatükkidele), siis ringkuumusel grillides pannakse toit süte äärde ja grill töötab kui kaanega ahi (sobilik suurematele lihatükkidele).

Grilli rohkem kala ja juurikaid.

Grillimine ei pea alati võrduma rammusa lihaga. Oled sa näiteks kunagi kala grillinud? Kui pelgad, et seda on keeruline teha, siis asi pole teps mitte nii.