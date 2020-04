PEAKOKA ANKEET | Maitsete võlur Dmitri Haljukov restoranist Cru: laula kokates, toit saab parem! 

Dmitri Haljukov restoranist Cru on gastronoomiahuvilisele tuntud-teada nimi. Dmitri esindas Eestit 2015.aasta alguses toimunud Bocuse d´Ori võistlusel Lyonis ja saavutas tubli 14-nda koha.

Ta suhtub kulinaarasse kirglikult ning loominguliselt – tulemuseks aga maitsete plejaad, mis paneb ahhetama. Tunnustuseks ka restorani võidetud lugematud auhinnad ja ülistused tarbijafoorumites nagu Tripadvisor.

Miks sa armastad süüa teha?

See on kirg! Ma jumaldan kokkamist ja mulle samuti meeldib ajalugu ja just toiduajalugu.