EVELIN ILVES: ma ei uskunud, et meil nii inimesi ekspluateeritakse 

Ma ei uskunud ka seda, et HIRM tööd kaotada võib inimestes nii suur olla, et oma kalleim vara – tervis ohverdatakse.

Selliseid juhtumeid on lubamatult palju. Milleni see viib? Töötaja hakkab varjama, et töö talle üle jõu käib või tervist mõjutab ning väldib iga hinna eest teema dokumenteerimist. Tegelikkuses peaks käituma vastupidi, sest ainult dokumenteeritud juhtumite abil on hiljem, kui tervis päriselt enam töötada ei lase, võimalik hüvitised välja nõuda. Näib, et üks juhtivaid kirjtamata reegleid paljudes meie töökesskondades on ikka veel “vait olla ja edasi teenida”. Organisatsiooni kultuur võrsub aga juhtimiskultuurist.