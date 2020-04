KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Meelekindluse eest end lahti hoida müts maha! 

Oleks ju imelik, kui end Al Capone pildiga reklaamiv asutus liiga palju hirmudest hooliks. Nii on Ristiisa pubi end Tartu kesklinnas kogu aeg lahti hoidnud, kuigi veidi oma aegu õgvendanud. Aga sellise meelekindluse eest müts maha!

Müts veel kahekordselt maha selle eest, et ega tegelikkuses ei ole neil kui ainsal lahti-olijal mingit klientide tungi, saal on hõre ja piigadel ilmselgelt igav. Seega võiks kohe endal keelde hammustada kõik need, kes tahaks susisema hakata „vastutustundetu käitumise“ pärast, saal lõhnab desovahendite järele ja sotsiaalne distants on enam kui tagatud.